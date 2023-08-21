Kadın futbolcuyu dudağından öpen federasyon başkanı tepkiler sonrası özür diledi

İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales’in ülkesinin Kadınlar Dünya Kupası’nı kazanmasından sonra kutlama sırasında gösterdiği davranışlar eleştiri konusu oldu.

Fotoğraf: Gtres

İspanyol oyunculardan Jenni Hermoso’yu dudaklarından öpen Rubiales’e siyaset ve spor dünyasından tepki geldi.

Euronews Türkçe’nin haberine göre Dünya Oyuncular Birliği (FIFPRO), Rubiales’in Hermoso’ya yönelik davranışının ‘son derece üzücü’ olduğunu açıkladı.

İspanya Kültür ve Spor Bakan Vekili Miquel Iceta kamu yayıncısı RNE’ye yaptığı açıklamada “Bir oyuncuyu tebrik etmek için dudaklarından öpmek kabul edilemez” dedi.

İspanyol hükümetinin Eşitlik Bakanı Irene Montero, Twitter’da yazdığı mesajda “Bu, kadınların her gün maruz kaldığı ve şimdiye kadar görünmez olan ve normalleştirmememiz gereken bir cinsel şiddet biçimidir” ifadelerini kullandı.

Rubiales özür diledi

Oyuncu Hermoso’ya yönelik davranışı İspanya’da öfkeye yol açan Luis Rubiales yayımladığı videoda özür diledi.

Kötü niyetle hareket etmediğini savunan Rubiales, İspanya Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan videoda “Elbette hatalıydım, kabul etmek zorundayım” dedi.

33 yaşındaki kadın oyunca Jenni Hermoso, soyunma odasındaki kutlama sevincini gösteren bir instagram videosunda söz konusu davranışla ilgili “Hoşuma gitmedi” dedi.