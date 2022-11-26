Kadıgil’den ‘duyar kasan erkekler’e: Kadına şiddetin sebebi cinsiyet rolleridir

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, 25 Kasım yürüyüşlerini yasaklanmasına Meclis kürsüsünden, “Yalova kaymakamı büyüktür T.C. Anayasası, öyle mi!” diyerek çıkıştı.

“25 Kasım için böyle anlamlı mesajlar yayımlayıp duyar kasacak bütün erkekler beni çok iyi dinlesin” diye seslenen Kadıgil, “Kadına yönelik şiddetin temel sebebi fıtrat adı altında satmaya çalıştığınız erkek uydurması toplumsal cinsiyet rolleridir” dedi.

Fotoğraf: TİP

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, ’25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’ kapsamında TBMM’de basın toplantısı düzenledi.

Kadıgil, şiddeti protesto etmek amacıyla düzenlenmesi planlanan yürüyüşlerin yasaklanmasına tepki göstererek şöyle konuştu: “Utanmadan bugün Taksim’de yapılacak kadın yürüyüşünü yasaklıyorlar. Anayasası var bu ülkenin. Herkes önceden izin almaksızın kendi görüşlerini açıklamak için basın açıklaması yapmak, eylem koyma hakkına sahiptir. Beyoğlu Kaymakamı sen kimsin? Bir kişi tarafından atanmış bir ilçe kaymakamısın. Bu ne cüret!”

“Yaşadığımız şiddetten sorumlu olanlara karşı yapabileceğimiz tek çözüm yolunu, dayanışmayı yasaklamaya çalışıyorlar” diyen Kadıgil, devletin asıl yapması gerekenleri yapmadığı gibi yürüyüş hakkını gasbetmesinin kabul edilemez olduğunun altını çizdi.