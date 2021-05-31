Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs’ta başlayan ‘kademeli normalleme’ sürecine haziran ayı boyunca ‘hafifletilmiş’ kısıtlamalarla devam edilecek.
Akşam 4’te başlayan kabine toplantısı üç buçuk saat sürdü. Toplantıdan salgınla mücadelede ‘kademeli normalleşme’ye devam kararı çıktı.
Yeni döneme ilişkin beklenti ve düzenlemeleri Erdoğan açıkladı.
Aşı seferberliği
*Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz.
*İnşallah kendi aşımıza yıl bitmeden ulaşmış olacağız.
*İki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir.
*En büyük tehdit varyantlar. Bu tehditle yüzleşmemiz kaçınılmaz.
Kısıtlamalar hafifletildi
*Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 10 ile sabah 5 arasında uygulanacak. Bu sınırlama cumartesi akşam 10 ile pazartesi sabahı 5 arasını, yani pazar gününün tamamını kapsayacak.
*Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek.
*Yeme-içme yerleri sabah 7 ile akşam 9 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, gece 12’ye kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilecek.
*Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde yarından itibaren pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 9 arasında çalışabilecek.
*Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak.
*Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecek.
*Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebilecek.
*Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran’dan itibaren başlayabilecek.