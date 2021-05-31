Tam kapanmanın ardından 17 Mayıs’ta başlayan ‘kademeli normalleme’ sürecine haziran ayı boyunca ‘hafifletilmiş’ kısıtlamalarla devam edilecek.

Fotoğraf: AA

Akşam 4’te başlayan kabine toplantısı üç buçuk saat sürdü. Toplantıdan salgınla mücadelede ‘kademeli normalleşme’ye devam kararı çıktı.

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Yeni döneme ilişkin beklenti ve düzenlemeleri Erdoğan açıkladı.

Aşı seferberliği

*Haziranı tam manasıyla bir aşı seferberliği ayına dönüştürmek için imkanları sonuna kadar zorlayacağız. BioNTech, Sinovac ve Sputnik V gibi sözleşmesi yapılan farklı aşılardan haziran ayında mümkün olan en yüksek sayıda miktarın ülkemize getirilmesi ve süratle uygulanması için yoğun hazırlık içindeyiz.

*İnşallah kendi aşımıza yıl bitmeden ulaşmış olacağız.

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*İki haftalık sürede vaka ve ölüm sayılarındaki nispi azalmanın, hedeflediğimiz oranda değilse bile önemli ölçüde sürüyor olması tedbirlerin amacına ulaştığının ifadesidir.

*En büyük tehdit varyantlar. Bu tehditle yüzleşmemiz kaçınılmaz.

Kısıtlamalar hafifletildi

*Haziran ayı boyunca sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 10 ile sabah 5 arasında uygulanacak. Bu sınırlama cumartesi akşam 10 ile pazartesi sabahı 5 arasını, yani pazar gününün tamamını kapsayacak.

*Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecek.

*Yeme-içme yerleri sabah 7 ile akşam 9 saatleri arasında belirlenen kurallara göre masaya servis yapabilecek, gece 12’ye kadar paket servisini sürdürebilecek. Bu mekanlarda sokağa çıkma kısıtlaması olan pazar günü ise sadece paket servis hizmeti verilecek.

*Kahvehane, kafe, çay bahçesi, halı saha, spor salonu, lunapark gibi işletmeler kurallar çerçevesinde yarından itibaren pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 9 arasında çalışabilecek.

*Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül itibarıyla başlayacak.

*Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni bir düzenlemeye kadar devam edecek.

*Spor kulüpleri genel kurullarını haziranın ilk gününden itibaren, diğer kuruluşlar da ikinci yarısından itibaren gerçekleştirebilecek.

*Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve nikah şeklindeki düğün törenleri, belirlenen şartlara uygun şekilde 1 Haziran’dan itibaren başlayabilecek.