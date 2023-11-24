Kaçırılan Ukraynalı çocuk bulundu: Putin’in müttefiki evlat edinmiş

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önemli siyasi müttefiklerinden Sergey Mironov, Rus güçlerinin Ukrayna’dan kaçırdığı bir çocuğu evlat edinmiş.

Fotoğraf: BBC

Ukrayna hükümeti savaşın başlamasıyla beraber Rus güçleri tarafından 20 bin çocuğun kaçırıldığını öne sürüyor. Rusyaysa çocukları savaştan korumak için tahliye ettiğini savunuyor.

Uluslararası Ceza Mahkemesi (ICC), Ukraynalı çocukların yasadışı bir şekilde Rusya’nın kontrolündeki topraklara götürdükleri iddiasıyla Putin ve Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında tutuklama emri çıkarmıştı.

48 çocuk kayboldu

BBC’nin aktardığına göre Rus güçleri Herson kentinde kontrolü ele geçirdiğinde Bölge Çocuk Bakımevinden 48 çocuk kayboldu.

Mironov’un evlat edindiği Margarita da bu çocuklardan biriydi. Ağustos 2022’de 10 aylıkken bronşit nedeniyle Herson’daki çocuk hastanesine kaldırıldıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı.

BBC’nin Panorama ekibi çocuklara ne olduğunu araştırırken Inna Varlamova’nın ismini buldu. Varlamova, bir gece yarısı Margarita’yı trenle kaçırmıştı.

Rus kaynağın verdiği bilgiye göre Varlamova kısa süre önce siyasi parti lideri Sergey Mironov’la evlendi.

Evlat edinme kaydına göre, Margarita Prokopenko’nun adı, Marina Mironova olarak değişti, evlat edinen babası Sergey Mironov’un adını aldı ve doğum yeri de Podolsk olarak kayıtlıydı. Çocuğun ebeveynleri Inna Varlamova ve Sergey Mironov olarak belirtilmişti. Kayıt düzensizdi ve çocuğun doğumuna dair orijinal bir kayıt göstermiyordu.

Mironov, Adil Rusya Partisi’nin lideri ve Devlet Başkanı Putin’i destekliyor. Britanya ve AB de dahil olmak üzere bazı Batılı ülkeler tarafından yaptırıma tabi tutulmuş.

Mironov BBC’nin sorularını yanıtlamaktan kaçındı. Rus hükümetiyse Margarita’nın durumu hakkında bilgisi olmadığını ve yorum yapamayacağını söyledi.