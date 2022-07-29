Kaçak organ nakli için Bulgaristan’dan gelen iki kişi tutuklandı

İstanbul’da yasa dışı organ nakletmek isteyen Bulgaristan vatandaşı iki kadın, özel hastanenin polisle iş birliği sonucu suçüstü gözaltına alınıp tutuklandı.

Fotoğraf: Arşiv

ANKA’nın güvenlik kaynaklarından aldığı bilgilere göre G.A.P. isimli aracı, böbreğe ihtiyacı olan D.K.K.’ye Bulgaristan’da bir hastanede ulaştı.

Uygun donör bulma ve nakil konusunda yardımcı olabileceğini söyleyen şüpheli, D.K.K.’ye 62 bin liraya denk gelen 7 bin leva karşılığında anlaştı. G.A.P., daha sonra nakil için M.T.Y. isimli Bulgaristan vatandaşı bir başka şüpheliyle 25 bin Leva’ya (233 bin 662 TL) anlaştı.

Böbrek nakli için sahte evrak düzenlendi. Şüpheliler, Bulgaristan resmi makamlarından alınmış gibi gösterilen evrakla kuzen gibi gösterildi. İki şüpheli böbrek nakli için Türkiye’ye geldi. Sahte belgelerle İstanbul’da özel bir hastaneden randevu alındı. Gerçek ise etik kurulunda ortaya çıktı.

Hastane ve polis iş birliği kurdu. Muayene esnasında operasyon yapıldı. Bulgaristan vatandaşı iki şüpheli suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen D.K.K. ve M.T.Y. tutuklandı.