Kaboğlu, fezleke haberini yalanladı: Meslektaşlarımızı genel kurula bekliyoruz

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu, baro hakkında yeni fezleke hazırlandığını yalanladı: “Bazı basın kuruluşlarında yayınlanan fezleke haberi, meslektaşlarımızın olağanüstü genel kurula gösterdikleri ilgiyi azaltmak için ortaya atılmıştır.”

İbrahim Kaboğlu.

İstanbul başsavcılığı, 22 Aralık’ta baro başkanı ve yönetim kurulu hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın gerekçesi gazeteciler Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye’de SİHA saldırısı sonucu öldürülmesiyle ilgili açıklamaydı.

İstanbul Barosu, bu soruşturma sonrası 23 Şubat’ta olağanüstü genel kurula gitme kararı almıştı.

Habertürk’ün iddiasına göre savcılığın hazırladığı fezlekede Kaboğlu ve 10 üye hakkında ‘basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamalarıyla üç yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

Kaboğlu’nun X hesabındaki açıklaması şöyle:

“Bazı basın kuruluşlarında yayınlanan fezleke haberi, meslektaşlarımızın olağanüstü genel kurula gösterdikleri ilgiyi azaltmak için ortaya atılmıştır. Tüm meslektaşlarımızı yarın Haliç Kongre Merkezi’nde hukuk yoluyla demokrasinin ne olduğunu hukuk tanımaz çevrelere haykırarak duyuracağımız olağanüstü genel kurulumuza bekliyoruz.”