İstanbul Barosu yönetimine fezleke: Kaboğlu ve 10 üye için hapis talebi

İstanbul başsavcılığı, İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve baronun 10 yönetim kurulu üyesi hakkında üç yıldan 12 yıla kadar hapis istemiyle fezleke hazırladı.

İbrahim Kaboğlu. Fotoğraf: X

İstanbul başsavcılığı, 22 Aralık’ta baro başkanı ve yönetim kurulu hakkında ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamasıyla soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın gerekçesi Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’in Suriye’de SİHA saldırısı sonucu öldürülmesiyle ilgili açıklamaydı.

Habertürk’ten Ceylan Sever‘in aktardığına göre savcılık Kaboğlu ve 10 üye hakkında hakkında Adalet Bakanlığı’ndan soruşturma izni alarak, yönetim kurulunun ‘şüpheli’ sıfatıyla ifadelerini aldı. Akabinde yönetim hakkında fezleke hazırlandı.

Fezlekede Kaboğlu ve üye hakkında ‘basın yoluyla terör örgütü propagandası yapmak’ ve ‘basın yoluyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak’ suçlamalarıyla üç yıldan 12 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

İstanbul başsavcılığı ‘kavuşturma izni’ talebiyle hazırladığı fezlekeyi en yakın ağır ceza mahkemesinin bulunduğu Bakırköy başsavcılığına gönderdi.

Fezlekede özetle şöyle dendi:

“Basın açıklamasıyla terör örgütü mensupları Nazım Daştan ve Cihan Bilgin’i gazeteci olarak tanıtıp güvenlik güçlerini terörle mücadele kapsamında etkisiz hale getirdikleri ileri sürüldü. Ayrıca terör örgütü mensuplarına yönelik güvenlik güçlerinin faaliyetini savaş suçu kapsamında ifade edildi.

Soruşturmaya konu basın açıklaması terör örgütünün nihai amacı olan bölücülük faaliyetini meşru gösterme ve yayma amacı taşıyor. Öldürülen terör örgütü mensuplarından çatışma bölgesinde hedef alınan gazeteci olarak bahsedilmesi örgüt üyeliğini özendirici mahiyette.

İstanbul Barosu açıklamayla terör örgütünün cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterdiği veya bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propaganda yaptı.“

Açıklamanın görüntülenme sayısı dikkate alınarak ‘kamu barışını bozmaya elverişli’ olduğu iddia edildi.