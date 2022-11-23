Kaan Sezyum: İstiklal yine çöle döndü

İstiklal Caddesi’nde bulunan ağaçlar sökülüyor… Valilik kararıyla İstiklal Caddesi’nde bulunan 90 saksı 150 ağaç güvenlik gerekçesiyle kaldırılıyor… Bizi saksıların zulmünden koruyanlara sonsuz teşekkürler. Ya bir de şu durum nedense dikkatimi çekiyor. Söğütlüçeşme metrobüs istasyonunda hat çıkışında güvenlik kontrolü yapılıyor. Yani metrobüse binilmiş ve metrobüsten inilmiş, sonra kontrol yapılıyor. Kontrolün binmeden önce yapılması daha anlamlı olabilir miydi acaba? Neyse ya saksıların kalkması iyi oldu. Ben ona sevineyim. İstiklal yine çöle döndü. Kiminin çölü kiminin kumu oluyor. Eğer kedi olsak böyle bakmayacaktık hayata. O da bizim ayıbımız olsun.
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