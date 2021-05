Kaan Sezyum: He bakanım he, ağaç dikince hemen dibindeki sincabı, kirpisi, kuşu da bitiyor yanında…

Gücü, gücü yettiğini eziyor. Ezsin bakalım, bu devran dönecek, dereler, nehirler, kuşlar, ağaçlar kazanacak. Bakanlar, idareler, insanlar gidecek ağaçlar, tırtıllar, kirpiler, sincaplar kalacak. Tabii bizim bakanların “zihniyetiyle” bu iş de zor. Çünkü bakanım ne diyor? “Bir ağaç kesersek 10 ağaç dikeriz” diyor. Sanki ağacı diktiğin an her şey düzeliyor. Bakan da bu dediğinin anlamsız ve manasız olduğunu biliyor ama ne yapsın? O da emir kulu. Emir komuta zincirinde bir bakan olmak ne kadar zor biliyor musunuz? He bakanım he, ağaç dikince hemen dibindeki sincabı, kirpisi, kuşu da bitiyor yanında… İnanılmaz dediğimiz her şeye tanık olmak, gözlerimizin önünde olup biterken görmek çok acı. Adeta dünyadaki bütün kötülüklere tanık olmak için özel bir ortam yaratılmış da hepsi olmasa da çoğu bizim başımıza geliyor gibi.

Kaan Sezyum’un yazısı