Diken

Yaramazlara biraz batar!

Kaan Sezyum: Genelgeye de gerek yok bu gidişle vatandaş ampulü kendisi hayatından çıkartacak gibi

Cengo’nun 2005-2009 yıllarındaki 424 milyon liralık vergi borcu affediliyor. Şimdi bin lira her vatandaştan af yapılsa 424 bin vatandaş ediyor.

Günümüze gelelim mi? 1.5 milyon esnafa toplam: 3,7 milyar lira destek verilirken sadece Kalyon İnşaat’a 9,5 milyar lira destek veriliyor…

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Hesabı yapalım mı? Alın size hesap 3.85 milyon esnaf bir Kalyon İnşaat ediyor. Hesabını siz yapın. Ampul satışı da yasaklanmış genelgeyle. Genelgeye de gerek yok bu gidişle vatandaş ampulü kendisi hayatından çıkartacak gibi görünüyor.

Güzel günler göreceğiz, eğer hayatta kalabilirsek tabii. Sevgiler.

Kaan Sezyum’un yazısı

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