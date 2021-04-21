Kaan Sezyum: Belediyeden ‘Sincap severler fındık geliştirme eğitimi kapsamında Almanya’ya gidecek’ belgesi

Ülkemizde belediyecilik çok ilerledi, hatta o kadar ilerledi ki ülkemiz sınırlarını bile aştı. Hatta o kadar aştı ki, hizmeti ülkede veriyor, hizmetin devamı da yurt dışında geliyor… İşte gönül belediyeciliği, işte hizmet pasaportu belediyeciliği, işte yasal yollardan insan ticareti…

Bu haberleri duyunca ben de sizin gibi önce çok şaşırdım. “Belediyelerin böyle bir imkânı var mıymış?” diye düşündüm. Sonra da bu hizmeti sağladıkları için belediyelerimizle gurur duydum, ardından da gurura bağlı olarak müthiş bir şekilde sevindim. Bir de güzel organize olmuşlar ki sormayın ya. Belediyeden “Bu arkadaşlar bizim sincap severler fındık geliştirme eğitimimiz kapsamında Almanya’ya gidecekler” diye belge hazırlanıyor. Bu belgenin gittiği merci “E tamam belediyeden eğitim için gidiyorsa bu arkadaşlar tamamdır” diyor, sincap sevdalılarına hizmet pasaportları hazırlanıyor.

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Kaan Sezyum’un yazısı