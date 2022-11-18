Julia Fox: Önüme çıkan ilk ‘anti-aging’ markasına dava açacağım

Model ve oyuncu Julia Fox, yaşlanma karşıtı bakım ürünlerine TikTok’ta savaş açtı. Söylediğine göre yakın da dava da açabilir.

Julia Fox Fotoğraf: Reuters

İtalyan asıllı ABD’li Fox, Tiktok’ta çektiği videoda “Alçak kot pantolonun üzerinde karınların sarktığını görmek istiyorum lütfen” dedi. Hemen arkasından ekledi: “Etikette ‘anti-aging’ yazan bir ürün görürsem dava açacağım. Çünkü ne olursa olsun yaşlanacağım, yüzüme 500 dolarlık serumu sürsem de yaşlanacağım. Hepiniz bunu biliyorsunuz, hepimiz biliyoruz. O yüzden yalan söylemeyi bırakalım.”

Julia Fox 36 yaşında, henüz yaşlanmaktan bahsetmesi için erken. Yine de artık 20’lerinde değil neyse ki bu durumdan memnun. Videoya şöyle devam ediyor: “Yaşlanmak çok seksi, tamam mı! Aslında, muhtemelen hayatın en seksi dönemi, çünkü 20’li yaşlarında güzel ve ateşli olmak lanet bir siper gibi. Oraya geri dönmeyeceğim.”

Netflix filmi Uncut Gems’in yıldızı bu videoyla bol bol alkış aldı, tahmin edersiniz. Bir kullanıcı, Fox’un filtreden geçmemiş doğal görünümünü övdü ve yaşlanmanın getirdiği ‘ayrıcalıkların‘ çok da fark edilmediğini yazdı.

Bir başkası, güzel görünmek için ne çok zaman harcadığını yazarak pişmanlık duyduğunu ima etti.

Julia Fox muhtemelen bir anti-aging ürüne dava açmayacak (aslında fena fikir olmayabilir!). Belli ki gençlik, güzellik, yaşlanma konuları da dünya döndükçe konuşulacak.