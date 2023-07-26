JPMorgan’dan ons altında rekor beklentisi

ABD’nin büyük bankalarından JPMorgan, ons altının 2024’te ABD’de faizlerin düşürülmeye başlamasıyla rekor seviyelere yükseleceğini öngördü.

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BloombergHT’nin haberine göre bankanın küresel emtia araştırma icra direktörü Greg Shearer, ABD Merkez Bankası (Fed) önümüzdeki yılın ikinci çeyreğinde faiz indirimlerini uygulamaya başladığında altının ‘kayda değer bir itici güç’ olacağını vurguladı.

Altın, ABD’de faiz artış döngüsünün sonuna yaklaşıldığına dair işaretler ve güvenli liman taleplerinden bulduğu destekle son 12 ayda yüzde 15 yükselmişti.

JPMorgan, Fed’in parasal genişlemeye başlamadan bir süre önce ABD’de bir resesyon olacağı öngörüsüne dair risklerin artması üzerine 2024’ün son çeyreğinde altının onsu için hedef fiyatını 2,175 dolar olarak belirledi.

Shearer bugün katıldığı toplantıda, “Altın sahibi olmanın ve altın ve gümüşe uzun süreli yatırım yapmanın hem döngü sonu çeşitlendiricisi olarak hem de önümüzdeki 12-18 aylık vadede iyi performans göstereceği bir noktadayız” dedi.

Jeopolitik risklerin altını hükümetler için daha da cazip hale getirdiğini sözlerine ekleyen Shearer, “Burada gerçekten satın alma ve para birimleri haricinde varlıkları çeşitlendirmeye yönelik bir heves görüyoruz” dedi.