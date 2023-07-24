İsviçre’nin Türkiye’ye altın ihracatı seçim sonrası fırladı

İsviçre’nin Türkiye’ye altın ihracatı haziranda 13,3 ton altınla bir önceki aya göre yüzde 39 arttı.

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Dünyanın en büyük altın arıtma ve aktarma merkezi İsviçre, 2022’de Türkiye’ye 10,1 milyar İsviçre frangı değerinde 188 ton altın ihraç etmişti.

İhracat, 2023’e de rekorla başlamıştı. İsviçre’nin ocakta Türkiye’ye 58,3 ton altın ihraç etmişti. Bu sayı şubatta 44 tona, marttaysa 10,7 tona gerilemişti. Nisandaysa yine sert bir düşüşle 1,5 tona geriledi.

Seçimler sonrası haziranda İsviçre’den altın ihracatı bir önceki aya göre yüzde 39 arttı. Mayısta ihracat 9,44 tondu. Haziran 2022’de aynı ülkeden 10,14 ton altın ihracatı yapılmıştı.

Diğer yandan İsviçre’nin genel altın ihracatı haziranda geriledi.

Şubatta başlayan altın operasyonu

‘Arka kapı’dan satışlarla TL’deki değer kaybını baskılamaya çalışan Merkez Bankası, eldeki döviz eriyince rezervleri desteklemek için altın satmaya başlamıştı.

Buna ilişkin olarak, şubatta altın ithalatını azaltmaya yönelik adımlar atılmış, Merkez Bankası da TL üzerindeki baskıyı hafifletmek için altın satışında TL kabul etmeye başlamıştı. Bu hamlelerinin ardından kıymetli maden taleplerinin Merkez Bankası tarafından karşılandığı belirtilmişti. Banka, 3 Mart-21 Nisan arasında 72 tonluk (4,7 milyar dolar) altın satmıştı.