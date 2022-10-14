JPMorgan CEO’su: Ekonomide ‘yumuşak iniş’ olası görünmüyor

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon, ABD ekonomisi için yumuşak inişin olası olmadığını söyledi.
Dimon iki gün önce ABD’nin altı ila dokuz ay içinde resesyona gireceğini söylemişti.
Washington’da düzenlenen bir konferansta konuşan Dimon, uyarılarına devam etti: ”Bir yumuşak iniş olacağını sanmıyorum. Bunun alternatifleri hafif veya şiddetli bir durgunluk olabilir. Şiddetli bir durgunluk durumunda piyasanın yüzde 20-30 arasında aşağı düşmesini bekleyebiliriz” dedi.
‘İçgüdülerinin’ kendisine enflasyonun kalıcı olduğunu ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri yüzde 4-4,5 seviyelerinin üstüne çıkartması gerektiğini söylediğini belirten Dimon, ”Fed resesyona yol açmadan ekonomiyi soğutamaz” dedi.