JPMorgan CEO’su: Ekonomide ‘yumuşak iniş’ olası görünmüyor

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan Chase CEO’su Jamie Dimon, ABD ekonomisi için yumuşak inişin olası olmadığını söyledi.

JPMorgan CEO Jamie Dimon says a "soft landing" is unlikely for the US economy https://t.co/121OwyQWuS pic.twitter.com/mmlhm4tWHL — Bloomberg Markets (@markets) October 14, 2022

Dimon iki gün önce ABD’nin altı ila dokuz ay içinde resesyona gireceğini söylemişti.

Washington’da düzenlenen bir konferansta konuşan Dimon, uyarılarına devam etti: ”Bir yumuşak iniş olacağını sanmıyorum. Bunun alternatifleri hafif veya şiddetli bir durgunluk olabilir. Şiddetli bir durgunluk durumunda piyasanın yüzde 20-30 arasında aşağı düşmesini bekleyebiliriz” dedi.

‘İçgüdülerinin’ kendisine enflasyonun kalıcı olduğunu ve ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri yüzde 4-4,5 seviyelerinin üstüne çıkartması gerektiğini söylediğini belirten Dimon, ”Fed resesyona yol açmadan ekonomiyi soğutamaz” dedi.