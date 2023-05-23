JP Morgan’dan hisse yerine altın ve nakit tavsiyesi

ABD’nin büyük bankalarından JP Morgan Chase stratejisti Marko Kolanovic tarafından müşterilere iletilen notta, bankanın hisse ve tahvil portföyünü nakit lehine azalttığı belirtildi.

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ABD’de federal hükümet, temerrüde yol açabilecek 31,4 trilyon dolarlık borç limitine ulaşmış bulunuyor. Borç tavanı ya da borç limiti, ABD hükümetinin borçlanabileceği para miktarının üst sınırı anlamına geliyor.

Bu kriz nedeniyle uzmanlar; borsada aşağı yönlü hareketler bekliyor.

JP Morgan stratejisti Kolanovic, borç tavanı çıkmazının yanında hisse senetlerinin; resesyon riskleri, normalin üstünde değerlemeler ve yüksek faizler nedeniyle ‘zayıf risk-ödül’ oranına sahip olduğuna dikkat çekti.

Bloomberg haberine göre Kolanovic, müşterilere ilettiği notta bankanın hisse senedi ve özel sektör tahvillerini nakit lehine azalttığını söyledi.

Banka, hem hisse senetleri ve hem de şirket tahvillerinin ağırlığını yüzde 1 oranında azaltırken nakit dağılımını ise yüzde 2 artırdı.

Diğer yandan JP Morgan, Çin’deki resesyon riskini ve yavaşlayan büyümeyi gerekçe göstererek enerji emtialarında da karar değişikliğine giderek altına geçiş yaptı.