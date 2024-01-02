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Yaramazlara biraz batar!

Josef de Souza yeniden Süper Lig’de

RAMS Başakşehir Futbol Takımı, bir dönem Fenerbahçe ve Beşiktaş’ta forma giyen Brezilyalı oyuncu Josef de Souza’yı kadrosuna kattı.

Fotoğraf: Başakşehir

Turuncu-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, son olarak Çin temsilcisi Beijing Guoan’da görev yapan 34 yaşındaki orta saha oyuncusuyla 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.


Josef de Souza, 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe, 2020-2023’te ise Beşiktaş’ta oynadı. Brezilyalı futbolcu, siyah-beyazlı takımda Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonlukları yaşadı. De Souza, Beşiktaş’tan sonra Çin’e transfer olmuştu.

De Souza, Türkiye’de tüm kulvarlarda forma giydiği 193 maçta 22 gole imza attı.

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