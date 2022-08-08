Jiu Jitsu’nun efsane ismi gece kulübünde vurularak öldürüldü

Japonya kökenli dövüş sporu Jiu Jitsu’da tüm zamanların en başarılı sporcularından Brezilyalı Leandro Lo, Sao Paulo’daki bir gece kulübünde vurularak öldürüldü.

Fotoğraf: Reuters

Doktorlar, Lo’nun beyin ölümünü duyurdu. 33 yaşındaki Lo’nun, görevde olmayan polis memuru Henrique Velozo tarafından vurulduğu belirtildi. BBC Türkçe’nin haberine göre polise teslim olan Velozo gözaltına alındı.

Görgü tanıklarına göre, arkadaşlarıyla birlikte bir konser için Clube Siria adlı gece kulübüne giden Lo ve Velozo arasında tartışma çıktı.

Velozo eline bir cam şişe aldı ve Lo’yu tehdit etti. Lo, bunun üzerine Velozo’yu hareketsiz bıraktı ve ona gitmesini söyledi. Velozo da silahını çıkarıp Lo’yu alnından vurdu.

33 yaşındaki Leandro Lo, 2012-2022 arasında beş ayrı kategoride sekiz kez Jiu Jitsu dünya şampiyonu olarak rekor kırmıştı.