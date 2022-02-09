Jennifer Lopez: Geçmişte ezik hissettiğim zamanlar oldu

Jennifer Lopez, dünya basınındaki kısa adıyla ‘J.Lo.’ Dünyaca ünlü ve başarılı bir şarkıcı, oyuncu, dansçı, yapımcı, iki çocuk annesi. Ünlülerin ne kadar parası olduğunun açıklandığı internet sitesi celebritynetworth.com’a göre 400 milyon dolarlık serveti var. Bu aralar adı, ABD’li oyuncu Ben Affleck’le yaşadığı ilişki, çekilen romantik fotoğraflarla süslenen haberlerde geçiyor.

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Ancak ona sorarsanız, bu tabloya ve geldiği noktaya rağmen o, ‘büyük sanatçıların dahil olduğu dar çemberin üyesi değil’ ve geçmişte ‘ezik hissettiği’ zamanlar oldu. Bu durumun onu yaraladığını söyledi.

Son projesi, bu cuma vizyona girecek ‘Marry Me’ (Evlen Benimle) adlı filmle de son günlerde adından bahsettiren 52 yaşındaki Lopez, Rolling Stone’a konuştu. Dergiye kapak olan Lopez, şarkıcı ve oyuncu olmak istediğinde büyüklerinden onay almak için savaştığını söyledi. Annesi Guadalupe Rodríguez’in ona küçükken müziğin her türünü dinlettiğini, müzikallere götürdüğünü anlatan Lopez, “Geldiğim noktaya annem sayesinde geldim” dedi ve onun katı tutumunun ‘yaşadığı dünyanın zorluklarını aşmasını kolaylaştırdığının’ altını çizdi.

Röportaj sırasında eğlence dünyası ve Hollywood’la ilgili çok az bilgi sahibi olmasının, yetişme biçiminin geçmişte kendisini ezik hissettirdiğini itiraf eden Lopez şunları söyledi: “Ben her zaman, ‘Bu odada olan kişi ben değilim’ diye hissettim. Paralı bir aileye doğmamış olmak. Bu iş dünyasında kimseyi tanımamak etkendi. Bu hissiyat Porto Rikolu, Bronx’ta büyümüş ve kadın olmanın bir parçasıydı belki. Ama denemek istedim.“

Tüm başarılarına rağmen belirli zamanlarda ‘bazılarının bir adım gerisinde olduğunu’ hissettiğini söyleyen Lopez şöyle devam etti: “Yani o kadar mükemmel değil. Güzel bir kadın ve iyi müzik yapıyor ama şöyle ama böyle… Kariyerim boyunca bazı iyi işler yaptığımı düşünüyorum. Ama dar bir çember var. Onlar, ‘Biz büyük sanatçılarız’ havasında diğer tarafta da popçular var. O dar çevreye bir gün dahil olabilir miyim bilmiyorum. Ama içine alınmamak canını acıtıyor insanın.”