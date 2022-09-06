Jennifer Lawrence: Anneliğe aşık oldum

Şubat ayında doğum yapan ABD’li oyuncu Vogue dergisinin Ekim sayısına verdiği röportajda annelik hakkında ilk kez konuştu.

Röportaja eşlik eden fotoğrafları Tina Barney çekti

Jennifer Lawrence, bebeğini meraklı gözlerden uzun süre saklamayı başardı. Ne adını ne cinsiyetini ‘resmi olarak’ açıkladı. Vogue’a verdiği röportaj sonrasında şimdi onun ağzından öğreniyoruz. Üç yıldır sanat galerisi sahibi Cooke Maroney’yle evli olan Lawrence’ın ‘Cy‘ adlı bir ‘erkek‘ bebeği var.

Lawrence ismi koyarken, art galerisi sahibi kocasının en sevdiği ressam olan ‘Cy Twombly’dan esinlendiklerini açıkladı.

Kocama yeniden aşık oldum

32 yaşındaki yıldız, kız arkadaşlarının kendisini ‘hemen aşık olmayabilirsin, buna hazırlıklı ol’ uyarılarını dikkate aldığını ancak ‘oğlunu görür görmez bağ kurma konusundaki endişelerinin uçup gittiğini’ söylüyor: “Doğumdan sonraki sabah, tüm hayatımın yeniden başladığını hissettim. Anneliğe aşık oldum. Her yerdeki tüm bebeklere aşık oldum.”

Lawrence yalnızca bebeğine değil kocasına da tekrar aşık olmuş: “Kalbim bilmediğim bir kapasiteye ulaştı. Buna kocamı da dahil ediyorum.”

Yeni filmi Toronto’da gösterilecek

Hamilelik sebebiyle oyunculuğa ara veren Jennifer Lawrence beyazperdede yeniden görmek isteyenlere de iyi bir haberimiz var. Lila Neugebauer yönettiği psikolojk drama türündeki Causeway adlı filmi 10 Eylül’de Toronto Uluslararası Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapacak.