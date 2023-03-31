Jennifer Aniston’a göre ‘Z kuşağı’nın hassasiyeti mizahı zorlaştırıyor: Friends’i saldırgan bulan koca bir nesil var

Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, ‘Z kuşağı’nın 90’ların fenomen dizisi Friends’i ‘saldırgan’ bulduğunu söyleyerek bugünlerde mizah yapmanın zorluğundan yakındı.

Friends dizisi

Televizyon dünyasının fenomen dizisi Friends’in efsane karakterlerinden ‘Rachel Green‘i canlandıran Jennifer Aniston, AFP‘ye verdiği röportajda şimdilerde komedinin geçmişe nazaran daha zor olduğunu söyledi.

Bunu, çeşitlilik eksikliği ve transfobik şakaları nedeniyle eleştirilen Friends dizisi üzerinden verdiği örnekle yorumlayan Aniston, ‘yeni nesil gençlerin’ (Z kuşağı) artık daha hassas olduğunu ve Friends’teki şakaları saldırgan bulduklarını belirtti.

Jennifer Aniston – Reuters

Geçmişteki gücendirici şakaların komik bulunduğunun altını çizen Aniston, o yıllarda ‘şimdiki gibi hassasiyetlerin olmadığını’ söyledi.

‘Herkesin mizaha ihtiyacının olduğunu’ vurgulayan oyuncu, gençlere ‘kendilerini fazla ciddiye almamalarını’ tavsiye ediyor.

Aniston’un açıklaması şu şekilde:

“Şimdi komedi yapmak biraz daha zor çünkü çok dikkatli olmanız gerekiyor. Bu da komedyenler için gerçekten zor çünkü komedinin güzelliği kendimizle, hayatla dalga geçmemiz. Geçmişte bir bağnaz hakkında şaka yapıp gülebilirdiniz. Ve bu biraz da insanları, insanların ne kadar gülünç oldukları konusunda eğitmekle ilgiliydi.

Şimdi bunu yapmamıza izin verilmiyor. Artık Friends bölümlerini yeniden izleyen ve onları saldırgan bulan koca bir nesil var. Asla kasıtlı olmayan şeyler vardı bazı şeyleri iyice düşünmeliydik ama şimdiki gibi bir hassasiyet olduğunu düşünmüyorum. Dünyanın mizaha ihtiyacı var! Kendimizi fazla ciddiye alamayız. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde.”

Ne olmuştu?

Son yıllarda bazı izleyiciler Friends’i çeşitlilik eksikliği nedeniyle eleştirmişti. İzleyicilerin şikayetleri arasında tüm ana karakterlerin beyaz olması, homofobik veya transfobik olarak görülen şakaların yer aldığının belirtilmesi yer alıyordu.

Dizinin yaratıcılarından Marta Kauffman, çeşitlilik eksikliği konusunda kendini suçlu hissettiğini söylemiş ve özür dilemişti.