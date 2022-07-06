‘Friends’in yaratıcısı kendisiyle hesaplaşmaya devam ediyor: ‘Chandler’ın babasına’ baba dememeliydik

TV tarihinin kült dizilerinden ‘Friends‘in yaratıcısı Martha Kauffman yapımın çeşitlilikten yana eksikliği için özür dilemesinin ardından bu kez Chandler karakterinin trans ebeveynine yaklaşımında hatalı olduğunu söyledi.

Fotoğraf: IMDB

1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve dönemin en başarılı işlerinden olan dizi daha sonra farklı platformda yayınlanan tekrarlarıyla da popülerliğini sürdürmüştü.

Dizinin altı başrol oyuncusu da beyazdı ve yan rollerde nadir siyah ya da Asya kökenli oyuncular yer alıyordu.

Kauffman hatasını düzeltmek adına ABD’deki Brandeis Üniversitesi’nde ‘Afrikalı ve Afrika kökenli Amerikalı’ çalışmaları kürsüsü için 4 milyon dolar bağışlamıştı.

BBC World Conversation’a konuşan Kauffman, Kathleen Turner tarafından canlandırılan Chandler’ın (Matthew Perry) trans ebeveyniyle ilgili yaşadığı pişmanlığı dile getirdi: “Kadına trans olmasına rağmen ‘Chandler’ın babası’ deyip durduk. Zamirler o zamanlar anladığım bir şey değildi. Karakterden bahsederken ‘She‘ (İngilizce kadınlar için kullanılan kişi zamiri) demedik. Bu bir hataydı.”

Turner dizinin yedinci sezonunda üç bölüm rol almıştı.

Karakter, Chandler ve annesi tarafından görüntüsü ve cinsel kimliğiyle ilgili ‘şaka‘ların hedefindeydi.

Turner 2018’de verdiği bir röportajda rol yeniden kendisine teklif edilse kabul etmeyeceğini ve karakterin trans bir kadın tarafından canlandırılması gerektiğini söylemişti.