‘Friends’in yaratıcısından 4 milyon dolarlık özür

TV tarihinin ikonik dizilerinden ‘Friends‘in yaratıcısı Martha Kauffman yapımın çeşitlilikten yana eksikliği için özür diledi.

1994-2004 yılları arasında yayınlanan ve dönemin en başarılı işlerinden olan dizi daha sonra farklı platformda yayınlanan tekrarlarıyla da popülerliğini sürdürmüştü.

Dizinin altı başrol oyuncusu da beyazdı ve yan rollerde nadir siyah ya da Asya kökenli oyuncular yer alıyordu

Kauffman hatasını düzeltmek için ABD’deki Brandeis Üniversitesi’nde ‘Afrikalı ve Afrika kökenli Amerikalı’ çalışmaları kürsüsü için 4 milyon dolar bağışladı.

Los Angeles Times’a konuşan 65 yaşındaki yapımcı ve senarist 25 yıl önceki hatası için duyduğu utancı anlattı: “20 yılda çok şey öğrendim. Suçlu olduğunu kabul ve itiraf etmek kolay değil. Aynada kendine bakmak zor. 25 yıl önce daha iyisini bilmediğim için utanıyorum. Sistematik ırkçılığı nasıl içselleştirdiğimi anlamam uzun sürdü.“