Jennifer Aniston: Tanrı çocuğu olmayan başarılı kadınları korusun

Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, aylık güzellik dergisi Allure’a verdiği röportajda, tüp bebekle hamile kalmaya çalıştığı günlerini anlattı, toplumun annelik konusunda hissettirdiği baskılara değindi.

Jennifer Aniston Allure dergisinde

Friends dizisiyle ünlenen 53 yaşındaki yıldız, hayatının en iyi döneminde olduğunu söylediği röportajda, zaman zaman gündeme gelen ‘kariyerine odaklandığı için çocuk yapmadığı, iki evliliğinin de bu yüzden bittiği’ söylentilerine cevap verdi.

Tren kaçtı

“Bütün o yıllar ve spekülasyonlar… Gerçekten zordu” diyen Aniston, spekülasyonların aksine 30’lu ve 40’lı yaşlarda tüp bebek yöntemiyle bebek sahibi olmak istediğini ama başaramadığını anlattı: “IVF tedavisi geçiyordum, Çin çayları içiyordum, adını siz koyun. Her şeyi fırlatıyordum. Biri bana ‘Yumurtalarını dondur. Kendine bir iyilik yap’ demiş olması için her şeyimi verirdim. Sadece düşünmüyorsun. Bugün bu durumdayım, tren kaçtı.”

Jennifer Aniston bunları söylüyor ama hiç pişmanlık hissetmediğini de ekliyor: “Şimdi rahatladım çünkü artık ‘belki‘ diye bir şey yok, bunu düşünmek zorunda değilim.”

Çocuk yüzüden boşanmadık

Jennifer çocuk yapmayarak ‘bencilce davrandığını’ söyleyenlere de yanıt veriyor: “Kariyerimi önemsedim, evet. Ama evliliğimizin bitme sebebinin ona çocuk vermemem olduğu kesinlikle yalandı. Bu noktada saklayacak bir şeyim yok. Tanrı başarılı olan çocuksuz kadınları korusun.”