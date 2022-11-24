Japonya’da okul çocukları iki yıldır yemeklerini sessiz yiyor: Artık sıkılmışlar

Pandemi önlemlerini en sıkı uygulayan ülkelerden biri olan Japonya’da, okullarda öğrencilerin yemek yerken konuşmama kuralı devam ediyor. Çocuklar konuşma yasağının kaldırılmasını istiyor.

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Japonlar kurallara saygı gösterip harfiyen uyan bir toplum olarak bilinir, çocuklar bu anlayışla yetiştirilir.

Ancak, Guardian’da yer alan haber, pandemi önlemleri kapsamında öğlen yemeklerini sessizce yiyen okul çocuklarının artık bu uygulamadan sıkıldığını gösteriyor.

Japonya hem ülkeye turist girişi yasaklamış hem de dışarıda yemek yeme konusunda kısıtlamaya gitmişti. Her iki yasak da kaldırıldı. Ancak çocukların sessizliği devam ediyor.

Bir süre önce Maho Ono adlı velinin bin 600 öğrenci arasında çevrimiçi olarak yaptığı ankette çocukların yüzde 90’ının kuralın kaldırılmasını istediğini gösterdi. Ono, Mainichi Shimbun gazetesine verdiği demeçte, “Çocuklar, yetişkinler barlarda içki içip öğle yemeği sırasında sohbet ederken kendilerinin neden konuşamadığını anlayamıyor. Üstelik hiç kimse onları ikna edebilecek bir açıklama yapamıyor” dedi.