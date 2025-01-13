Japonya’da 6,6 büyüklüğünde deprem meydan geldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı’na (JMA) göre yerel saatle 21:19’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, 36 kilometre derinlikte oldu.
Japon devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaletlerine tsunami uyarısı yapıldığını duyurdu.
Resmi Kyodo ajansıysa sarsıntının Miyazaki’nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelinde hissedildiğini bildirdi.
Bölge için yapılan tsunami uyarısı sonradan kaldırıldı.
JMA, ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyurmuş, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’ysa (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıklamıştı.