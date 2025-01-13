Diken

Yaramazlara biraz batar!

Japonya'da 6,6 büyüklüğünde deprem

Japonya’da 6,6 büyüklüğünde deprem meydan geldi.

Fotoğraf: Metro

Japonya Meteoroloji Ajansı’na (JMA) göre yerel saatle 21:19’da meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem, 36 kilometre derinlikte oldu.


Japon devlet televizyonu NHK, depremin ardından Miyazaki ve Koçi eyaletlerine tsunami uyarısı yapıldığını duyurdu.

Resmi Kyodo ajansıysa sarsıntının Miyazaki’nin yer aldığı güneydeki Kyuşu bölgesi genelinde hissedildiğini bildirdi.

Bölge için yapılan tsunami uyarısı sonradan kaldırıldı.

JMA, ilk açıklamasında depremin büyüklüğünü 6,9 olarak duyurmuş, ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu’ysa (USGS), depremin büyüklüğünü 6,8 olarak açıklamıştı.

Japonya’da 7,1 büyüklüğünde deprem: Tsunami uyarısı

SON HABERLER

Yapay zekaya nazik davranmak mantıklı mı?

Bir X kullanıcısı, OpenAI CEO’su Sam Altman’a, yapay zekaya karşı nazik olmanın enerji tüketimine nasıl yansıdığını sordu. Altman bunun milyonlarca dolara mal olduğunu söyledi.