Japonya ‘suşi terörü’yle mücadele ediyor: Restoranlar önlemleri açıkladı

Japonya’da, hijyen kurallarının ihlal edildiği ‘suşi terörü’yle mücadele eden zincir restoranlar farklı yöntemlerle önlem almaya çalışıyor.

Japonya’da uygun fiyata yemek yenen klasik bir suşi restoranı

Japonya bir süredir, gözünüzün önünde taze hazırlanıp döner banttan servis edilen ve nispeten ucuza yemek yenebilen zincir suşi restoranlarında yaşanan ‘terör’le mücadele ediyor.

‘Şakacı‘ müşterilerin; ortak kullanılan soya sosunu doğrudan şişeden içerken, fincanları yalarken, döner banttan geçen yiyeceklere tükürük sürerken çektikleri videolar geçtiğimiz aylarda sosyal medyada yayılıp viral hale gelmişti.

Hijyen konusundaki hassasiyetiyle bilinen Japonlar durumun adını koymakta gecikmedi: ‘Suşi terörü.’

Sushiro adlı restoranda benzer videolar çeken ve zincirin hisse senetlerinin geçici olarak düşmesine sebep olan üç kişi geçen hafta yakalandı.

Restoranlar önlemlerini açıkladı

Japan Times sitesinin dünkü haberine göre müşterilerini rahatlatmak isteyen Sushiro sözcüsü Mayumi Hayashi, “Rahatsız edici eylemlerin yemek sektörünün temellerini sarsan ciddi bir mesele olduğunu düşünüyoruz” diyerek konuyu önemsediklerini belirtti ve almayı düşündükleri önlemlerden bahsetti.

Suşi’ler değil fotoğrafları dönecek

Sushiro’nun almayı düşündüğü önlemlerinden biri oldukça radikal; artık önünüzden suşi yerine fotoğrafı geçecek ve oradan sipariş vereceksiniz. Bir alternatif de bantla müşteriler arasına plastik paneller yerleştirmek.

Başka bir suşi zinciri Choushimaru, 26 Nisan’a kadar taşıma bandı operasyonlarını aşamalı olarak sonlandırmayı planladığını, 63 restoranın tamamında, siparişleri dokunmatik panel aracılığıyla alınacağını duyurdu.

O bant artık dönmeyecek

Bu radikal önlemin arkasında, geçen ay Choushimaru restoranlarından birinde herkesin paylaşması için masalara bırakılan zencefil turşusu kutusunun içinde sigara izmariti bulunması var.

O zamandan beri Choushimaru, masaya müşteriler oturduktan sonra servis yapıyor.

Başka bir zincir olan Kura Sushi, daha teknolojik bir yaklaşım benimsiyor. 2011’den beri tüm satış noktalarında suşi tabaklarında şeffaf kapaklar kullanan Kura Sushi, bu ayın başından beri bantlara yerleştirdiği kameralarla yiyecekleri izliyor.

Daha önce bu kameralar, müşterilerin hangi suşi türlerini seçtiğini görmek için kullanılıyordu.

Başkasının suşisine wasabi

Hama-Sushi zinciri banttan vazgeçmiyor çünkü onun bantları döner değil düz ve sipariş veren müşterinin yemeği bu bant üzerinden doğrudan kendisine geliyor. Ancak Hama-Sushi de paçasını ‘eşek şakaları’ndan kurtarabilmiş değil.

Geçen Ocak ayında bir adamın başkasının yiyeceğine wasabi koyarken çekilen videosu yayılmıştı.