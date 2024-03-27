Japonya’da bebek bezi üreten bir şirket, doğum oranlarındaki düşüş sonrası bebek pazarından çekilerek yetişkin pazarına yöneldiğini açıkladı.

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Japonya nüfusu hızla yaşlanıyor.

Geçtiğimiz yıl Japonya’da 758 bin 631 kişi dünyaya geldi. Bu, 2022’ye göre yüzde 5,1’lik azalış demek. Aynı zamanda bu sayı 19’uncu yüzyıldan bu yana kaydedilen en düşük doğum sayısı oldu. 1970’li yıllarda bu sayı yıllık iki milyonun üzerindeydi.

Japonya şu anda dünyanın en yaşlı nüfuslarından birine sahip. Ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 30’u 65 yaş ve üzerinde. Geçen yıl 80 yaşın üzerindekilerin oranı ilk kez yüzde 10’u aşmıştı.

Bu durum şirketlerin yönelimini de etkiliyor.

Ülkede ileri yaştakileri hedefleyen bez satış pazarı, bebek bezi pazarını geçti.

BBC’nin aktardığına göre Oji Holdings’ten yapılan açıklamada 700 milyon bebek beziyle zirveye ulaşılan 2001 yılından bu yana üretimin düştüğü kaydedildi. Şirket bu yıl 400 milyon bebek bezi ürettiğini duyurdu.

Şirket, bundan sonra sadece yetişkinlere yönelik bez üretecek.

Japonya’nın en büyük bebek bezi üreticisi Unicharm, 2011 yılında yetişkin bezi satışlarının bebek bezlerini geride bıraktığını açıklamıştı.

Ülkede istikrarlı şekilde büyüyen yetişkin bezi pazarının değerinin 2 milyar doları aştığı kaydediliyor.