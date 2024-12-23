Japonya artan ayı saldırısı nedeniyle avlanma yasalarını gevşetti

Japonya, kentlerde artan ayı saldırılarına karşı avlanma yasalarını gevşetme kararı aldı. Yeni düzenlemeyle yerel yönetimlere, ayıların görüldüğü yerlerde ‘acil durum avlanmaları’ için avcılara yetki hakkı tanındı.

Fotoğraf: Asahi Shimbun

Japonya’da geçen yıl ayı saldırılarında altı kişi ölmüş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı. Ülke, rekor sayıdaki ayı saldırısının ardından yapay zekalı uyarı sistemi devreye sokmuştu.

TRT Haber’in The Guardian’dan aktardığına göre yasal değişiklikle lisanslı avcıların ayı saldırılarına daha hızlı müdahalesi amaçlanıyor.

Mevcut düzende acil durumlarda silah kullanılabilmesi için polisin hayvanların insan yaşamı için tehdit oluşturduğuna karar vermesi gerekiyordu.

Çevre Bakanlığı verilerine göre Mart 2024’e kadar geçen bir yılda ayılarla ilgili 219 ciddi olay rapor edilirken bu saldırılarda altı kişi öldü.

Aynı dönemde 9 binden fazla siyah ve kahverengi ayı yakalanarak öldürüldü.

Uzmanlar, ayı saldırılarındaki artışı iklim krizi nedeniyle meşe palamudu gibi temel besin kaynaklarının azalmasına ve kırsal alanlardaki nüfus kaybının ardından terk edilen tarım arazilerinin artmasına bağlıyor.

Japonya’da Asya siyah ayılarının sayısının 2012’de 15 binden 2024’te 44 bine çıktığı tahmin ediliyor.