Ayılar dikkat: Yapay zeka çıkabilir!

Japonya, rekor sayıdaki ayı saldırısının ardından yapay zekalı uyarı sistemi deneyecek.

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Japonya’da geçen yıl ayı saldırılarında altı kişi ölmüş, 200’den fazla kişi yaralanmıştı.

Toyama vilayetinde kullanılmaya başlayacak yapay zekalı sistem, insanlara yakın alanlarda hareket halindeki ayıları tespit etmek için kameralardan gelen canlı yayınları izleyecek ve yerel yetkililere, polise ve avcılara anında uyarı gönderecek. Ayrıca yapay zeka, ayıların hareket döngülerine de bakarak nerelerde ayı görülebileceğine dair önceden uyarılarda bulunabilecek.

Sistem başarı olursa ayı popülasyonunun fazla olduğu diğer bölgelerde de uygulanacak.

The Guardian’ın haberine göre saldırıların artmasındaki ana nedenler, ayıların temel besin maddelerindeki kıtlık ve kırsal kesimdeki nüfus azalması. Ayrıca uzmanlar, gürültüleri ayıları uzak tutmaya yarayan kasaba ve köylerdeki çocuk sayısındaki azalmanının bir başka faktör olduğuna inanıyor.

Kuzeydoğudaki Hanamaki şehrinde denenen bir başka yapay zeka sistemi için şehre doğru gelen nehirlerin etrafına 30 kamera yerleştirildi. Sistem, nehir boyunca gördüğü ayıları anında yerel sakinlere bildiriyor.