James Cameron’dan ‘Titan’ dizisi iddiasına yanıt

Yönetmen James Cameron, beş kişinin ölümüne yol açan ‘Titan’ faciası hakkında yapılacak bir dizi ya da filmde yer alacağı iddiasını yalanladı.

14 Nisan 1912’de Kuzey Atlantik’te bir buzdağına çarparak batan Titanik, Cameron’ın yönetmenliğinde 1997’de beyaz perdeye taşınmış ve gişe rekorları kırmıştı.

Titanik’in Atlas Okyanusu’ndaki enkazına turistik amaçlı geziler düzenleniyordu. Ama en son 18 Haziran’da OceanGate şirketine ait ‘Titan’ denizaltısı sefer esnasında parçalanmış ve içindeki beş kişi ölmüştü.

Günlerce takip edilen kazadan dizi veya film çekilebileceği konuşulmuştu.

The Sun yapımcıların facianın ekranlara taşınması için harekete geçtiğini ve yönetmenlik için James Cameron’a teklif götürdüğünü duyurmuştu.

Haberde bir kaynağın, Cameron’ın yapım için ‘ilk seçenek olduğunu’ ifade ettiği belirtilmişti.

Cameron, Twitter hesabından yapımcılarla görüşme halinde olduğu iddiasını reddetti: “Genelde medyadaki rahatsız edici dedikodulara yanıt vermem, ama şu an vermem gerekiyor. Bir OceanGate filmi için görüşme halinde değilim, asla da olmayacağım.”