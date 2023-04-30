İzmirliler millet ittifakının mitingine gelmeye başladı

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Millet ittifakının ilk kitlesel ve tüm liderlerin katılacağı mitingi İzmir’de düzenleniyor. İzmir Gündoğdu Meydanı’ndaki miting için kentte yoğun güvenlik önlemleri alınırken, günün erken saatlerinden itibaren İzmirlilerin miting alanına gelişleri başladı.

Millet ittifakının İzmir mitingi başlamak üzere. (Saat 14:30/Diken)

Millet ittifakını oluşturan CHP, İYİ Parti, DP, Saadet, Gelecek ve DEVA Partisi’nin ilk kitlesel ortak mitingi İzmir Gündoğdu Meydanı’nda düzenleniyor. İttifakın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’yla birlikte cumhurbaşkanı yardımcısı adayları İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun katılacağı mitingde aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da olacak.

Gündoğdu Meydanı’nın çevresinde geniş güvenlik önlemleri alınırken, kentin farklı noktalarında toplanan İzmirliler miting alanına ilerliyor. Saat 15:30’da başlaması planlanan mitinge tüm liderlerin birlikte yaklaşık 200 metrelik bir mesafeyi yürüyerek gelmesi bekleniyor.

Mitingin yapılacağı meydanın çevresindeki binalara ‘İlk turda bitirelim’, ‘Ben Kemal, geliyorum’, ‘Çankaya’ya giden yol, Gündoğdu’dan geçer’ yazılı pankartlar asıldı.