İzmir’de Folkart Sitesi’nde yangın: Müdahale sürüyor

İzmir‘in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Yenikale Mahallesi’ndeki dört bloklu sitenin sekiz katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye edildi.
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, site yöneticisinin herkesin tahliye edildiğini aktardığını söyledi. Köşger, can kaybı ve yaralı olmadığını söyledi.
NTV yayınına katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer saat 23:58 itibariyle yangının diğer binalara sıçrama ihtimali olmadığını söyledi. Soyer, patlama seslerinin içerideki tüplerden kaynaklandığını söyledi.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, 40 dairenin etkilendiğini bildirdi.
Folkart, 2006 yılında Saya Grup tarafından kuruldu. Yönetim kurulu başkanı Mesut Sancak. Saya Grubu’nun kurucusu Abdürrezzak Sancak, eski AKP’li Vatan Partisi genel başkan yardımcısı Ethem Sancak’ın amca çocuğu.
Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.