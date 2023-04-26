İzmir’de sağanak: Evleri su bastı, araçlar yolda kaldı

Eğitim Bir Sen ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, kamuda gelir adaletinin bozulduğunu ifade ederek, “Bakın ufak dargınlıklara sakın ha sakın pirim verip yarın ah vah demenin girdabına sıkışmayalım. Biz sayın cumhurbaşkanına şimdi ihanet mi edelim?” dedi.