Folkart Narlıdere, patron Mesut Sancak’ın ‘gururu’ydu

İzmir’de alevlere teslim olan Folkart Narlıdere, Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak’ın ‘gururu’ydu.

İnşaatı 2007’de başlayıp 2009’da tamamlanan site kısa sürede İzmir’in gözde siteleri arasında yerini aldı.

Folkart Narlıdere, aynı zamanda yüksek teknolojili kent peyzajı ve mimarlık alanında iki ödülü bulunan bir binaydı. Her iki ödül de 2020 tarihli.

Pazarlaması da ‘akıllı bina’ olarak yapıldı.

Sitenin mimari tasarımı Emre Arolat’a, peyzaj tasarımı ise DS Mimarlık’a, peyzaj uygulaması Karaoğlu Peyzaj’a ait.

Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, yüksek teknolojili kent peyzajı ödülünün ardından şöyle konuşmuştu: “Folkart Narlıdere projemiz sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın en özel projelerinden biridir. İnşaatına başladığımız 2007 yılından yaşamın başladığı 2009 yılına kadar tüm ekibimizle özverili bir çalışma gerçekleştirdik. Günümüzden yaklaşık 10 yıl önce yaşamın başladığı bir proje hala çok anlamlı ve özel bulunarak ödüle layık görülüyor. 2019 yılı sonlarına doğru ödül kazandık. Bu bizi gururlandırıyor. Projede emeği geçen başta Mimar Emre Arolat ve peyzajının tasarımında imzası bulunan Mimar Deniz Aslan olmak üzere, projede katkısı olan herkesi tebrik ediyorum, kendilerine teşekkür ediyorum.”

Kataloga göre her şey var

Sitenin tanıtım kataloğunda ‘sosyal yaşam’ başlığı altında özellikler sayılırken şu üç maddeye de yer verilmiş: