İzmir’de yedi gündür aranan kayıp genç ölü bulundu

Türkiye, modernizmle hesaplaşmasını beceremedi, zaten modernizmi de pek becermiş sayılmazdı. Ama bu toplum bir gün dolabındaki cesetlerden kurtulacak, özgür ve mutlu olacaksa, bunun yeter değil ama gerek koşulu, kendi muhafazakârlığıyla hesaplaşmak olacak.