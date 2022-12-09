Diken

Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de yedi gündür aranan kayıp genç ölü bulundu

İzmir’in Dikili ilçesinde yedi gündür haber alınamayan Ahmetcan Zeybek (27), su deposu yakınında ölü bulundu.

AA’nın haberine göre Salihleraltı Mahallesi’nde ikamet eden Ahmetcan Zeybek’ten 2 Aralık’tan sonra haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Olayla ilgili çalışma başlatan ekipler, ilçedeki güvenlik kameralarını incelemeye başladı. İncelemenin ardından jandarma ekipleri, Zeybek’in son olarak B.K. (31) ile görüldüğünü tespit etti.


Aramalarını Kıratlı Mahallesi’nde yoğunlaştıran ekipler, bir su deposu yakınında Zeybek’in cansız bedenine ulaştı.

Başından vurulduğu tespit edilen Zeybek’in vücudunda da yanıklar olduğu belirlendi.

Olayla ilgili B.K. gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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