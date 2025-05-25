İzmir'de vapur seferleri normale döndü

İzmir’de olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle iptal edilen vapur seferleri normale döndü.

Fotoğraf: AA

İZDENİZ’in açıklaması şöyleydi:

“Şiddetli rüzgar ve olumsuz deniz koşulları nedeniyle 12.05 itibarıyla tüm seferlerimiz karşılıklı olarak iptal edilmiştir.”

Seferler 15.20 itibarıyla normale döndü.

Kentte toz taşınımı nedeniyle hava kalitesi ve görüş mesafesinde azalma görüldü.

İzmir Bakırçay Üniversitesi’nden coğrafya bölümü üyesi Prof. Dr. Şermin Tağıl, tozların Kuzey Afrika kökenli olduğunu söyledi.

Tozla taşınan sıcaklık dalgasının, özellikle kıyı bölgelerinde yüksek nemle birleştiğinde çok daha bunaltıcı hale geldiğini belirten Tağıl, “Nem oranı yükseldiğinde sıcaklığın hissedilen etkisi artıyor. Sahra tozu sıcağın etkisini daha da tehlikeli hale getiriyor” dedi. Toz taşınımının birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.