İzmir’de ekmeğe zam

İzmir’de 200 gram ekmeğe zam geldi. Fiyat 10 liradan 12,5 liraya yükseltildi.

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İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği komisyonunun aldığı karar yarından itibaren geçerli olacak.

İzmir Fırıncılar Odası Başkanı Kemal Sırtı gerekçe olarak artan maliyetleri gösterdi.

DHA‘nın haberine göre Sırtı şöyle konuştu:

“Ekmeğin girdisi denilince akla sadece un, maya gelmesin. Akaryakıt, kiralarımız, yanımızda çalıştırdığımız insanların ücretleri, SGK primleri gibi yan giderlerle birlikte ekmeğin 41 çeşit maliyet girdisi var. Girdilerimizde ortalama artış yüzde 50 oranında.

Buna rağmen İzmir’deki toplumsal konsensüsü desteklemek adına, ekonomik güçlükler yaşayan insanlarımızı düşünerek yüzde 25 oranında fiyat artışı yaptık.

Biz mümkün olduğunca ekmekte fiyat artışından kaçındık ancak gelinen noktada ekmek girdilerindeki tutulamaz artışı bir nebze olsun ekmek fiyatlarına yansıtmak zorunda kaldık.

Ekmek fiyatını belirlerken ince eleyip sık dokuyor, İzmir Ticaret Odası, EBSO, İzmir Ticaret Borsası temsilcileriyle ortak hareket ediyoruz.”