İzmir'de taklit-tağşişli zeytinyağı satanlara 773 bin lira ceza

İzmir’de taklit-tağşişli zeytinyağı sattığı tespit edilen üç firmaya 773 bin lira ceza kesildi.

Fotoğraf: İzmir Tarım ve Orman Müdürlüğü

Kemalpaşa ilçesinde denetim yapıldı. Numunelerinde tağşiş-taklit yapıldığı tespit edilen üç firmaya toplam 773 bin lira para ceza kesildi.

Ekipler ayrıca tağşişli yağları gerçek dışı bilgi ve belgelerle ihraç etmeye çalışan firmalar hakkında suç duyurusunda bulundu.

Firmalara ilişkin başka bir ayrıntı verilmedi. İzmir Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin şöyle konuştu:

* Bu olayda tağşiş yapıldığı açıkça tespit edildi ve sorumlulara gerekli cezalar verildi. Vatandaşlarımızdan ricamız, merdiven altı üretim yapan, güvenilir olmayan kaynaklardan zeytinyağı satın almamalarıdır.

* Etiket bilgilerini dikkatle inceleyerek Tarım ve Orman Bakanlığı’nın güvenilir gıda platformundan ürünleri sorgulayabilirler.

* Ayrıca gıda güvenliği ile ilgili bir olumsuzluk görüldüğünde ALO 174 Gıda Hattı’nı arayarak ihbarda bulunabilirler.