İzmir'de ölü yunus kıyıya vurdu

İzmir’in Selçuk ilçesinde ölü yunus kıyıya vurdu.

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Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’nin (EKODOSD) açıklamasına göre Pamucak Sahili’nde ölü yunus ihbarı yapıldı.

Bölgeye giden dernek başkanı Bahattin Sürücü, yunusun ‘Stenella coeruleoalba’ türü olduğunu tespit etti.

Hayvanın üzerinde herhangi bir yara veya kesi izine rastlanmadı.

2,7 metre boyundaki yunustan alınan doku örnekleri Türk Deniz Araştırmaları Vakfı’na gönderilecek.

Bugüne kadar Kuşadası Körfezi’nde 56 yunusun öldüğünü belirten Sürücü, şunları söyledi:

“Bunların başında hedef dışı av olarak trol ağları görülse de birçok yunusun yeterli nekropsi yapılmadığı için neden öldükleri anlaşılamamıştır. Yunus vakalarındaki en büyük sıkıntı Türkiye’de bir rehabilitasyon merkezinin olmayışıdır.

Bazı yunusların hastalıklardan öldüğünü biliyoruz. Pamucak bölgesinde Küçük Menderes Nehri civarında birçok yunusun ölmesinde, suları oldukça kirli olan nehrin olumsuz etkisi var mı, bunların araştırılmasını Deniz Memelileri Araştırma Derneği ve Türk Deniz Araştırmaları Vakfı gibi uzman kuruluşlarla işbirliği yaparak takip edeceğiz.”