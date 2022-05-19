Araştırma: Yunus yunusu idrarından tanıyormuş

Yunusların birbirini idrarlarının tadından tanıdığı ortaya çıktı.

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İskoçya’daki St. Andrews Üniversitesi’nden araştırmacılar deniz memelisi yunusların arkadaşlarını ve ailesini görmeden ya da duymadan tanıyabildiğini keşfetti.

Bu özel tat duyusu sayesinde yunuslar arkadaşlarını idrarı aracılığıyla ayırt edebiliyor.

İskoç Okyanuslar Enstitüsü Direktör Prof. Vincent Janik ve meslektaşları bu ilginç bulguya ulaşmak için yunusların başka bireylerden idrar numunelerine nasıl reaksiyon gösterdiğini test etti.

Science Advances dergisinde yayınlanan çalışmaya göre yunuslar tanıdıkları hayvanların idrarına tanımadıklarına kıyasla çok daha fazla ilgi gösterdi.

Araştırmanın baş yazarı Prof. Janik “İdrarın bildikleri bir hayvandan gelmesi durumunda ya da idrarın yunuslara özgü, isim işlevi gören imza sesleriyle birlikte sunulduğunda yunuslar çok daha uzun süre idrar örneklerini inceledi” dedi.

Yunuslar idrar örneği vermek üzere eğitildi. Böylece araştırmada kullanmak için numuneler elde edildi.

Araştırmadan elde edilen bulgu nedeniyle bilim insanları yunusların, diğer memelilerden faklı bir tat duyusu deneyimi olduğunu düşünüyor.