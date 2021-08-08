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Yaramazlara biraz batar!

İzmir’de minibüs şarampole devrildi: Altı can kaybı, 11 yaralı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde minibüsün şarampole devrilmesi sonucu altı kişi hayatını kaybetti, 11 kişi yaralandı.

Fotoğraf: DHA

AA’nın aktardığına göre Kınık’tan Kemalpaşa ilçesine seyir halindeki yolcu minibüsü, Hamzababa mevkisinde virajı alamayarak şarampole devrildi.


Ormanlık alandaki ağaçlara çarparak durabilen yaklaşık 15 kişinin bulunduğu minibüs için bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Minibüsten çıkarılan yaralılar Turgutlu ve Kemalpaşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, altı kişinin öldüğünü, 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

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