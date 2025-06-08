İzmir'de kavga ettiği gencin burnunu ısırarak kopardı

İzmir’de kavga ettiği gencin burnunu ısırarak koparan şüpheli tutuklandı, kavgaya karışan dört kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: Arşiv. (AA)

Çeşme ilçesinde Cumhuriyet Meydanı’nda dün akşam saatlerinde Y.Ş. (26), F.G. (20), M.S.Ö. (21) M.K. (28) ve E.Y. (24) ile bir pastane çalışanı kavga etti. Kavganın gerekçesiyse iş yerinin tuvaletinin kullanılması.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.K, pastane çalışanı K.A’nın (17) burnunu ısırarak bir kısmını kopardı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.A. Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis kavgaya karışan beş şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.K. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.