İzmir’de çocuğa cinsel istismar: Bir kişi tutuklandı; şikayetçi olmamaları için aileyi baskılayan polis açığa alındı

İzmir’in Menemen ilçesinde bir çocuğu cinsel istismarda bulunduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı; şikayetçi olmamaları için aileyi baskılayan polis açığa alındı.

Polis ekipleri, ilçedeki dükkanda çalışan çocuğun ailesinin şikayeti üzerine şüpheliyi gözaltına aldı.

Zanlı, işlemin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin şikayetçi olmamaları için mağdurun ailesini baskıladığı ve aynı nedenle bir kişiyi dövdüğü öne sürülen şüphelinin yakını polis memuru açığa alındı.

İlçe Emniyet müdürlüğü müfettiş talep etti.