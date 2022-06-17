İzmir’de bir polis, iki çocuğunu öldürüp intihar etti

İzmir’in Gaziemir ilçesinde bir polis, iki çocuğunu tabancayla öldürdükten sonra intihar etti.

Fotoğraf: AA

AA’nın aktardığına göre 9 Eylül Mahallesi’nde yaşayan M.A., eşinin olmadığı anda sekiz ve 12 yaşlarındaki iki çocuğunu tabancayla öldürdü. M.A. daha sonra aynı silahla intihar etti.

Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri baba ve çocuklarının öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından baba ve çocuklarının cesetleri otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Diğer yandan İzmir Valiliği olaya ilişkin soruşturmanın çok yönlü devam ettiğini kaydetti.