İzmir'de belediye başkanına 'bisiklet yolu' protestosu

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay bisiklet yollarını kaldırdığı gerekçesiyle protesto edildi.

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Cumhuriyet Meydanı’nda toplanan bisikletliler, ‘sürdürülebilir kentsel ulaşım planı’ toplantısının yapılacağı otel önüne kadar pedal çevirdi.

Bisikletliler, otele gelen Tugay’a seslenerek yanına çağırdı.

Tugay’ın otele girmesi üzerine “Bisikletli ölümleri dursun”, “Bisikletli ulaşım haktır, hakkımızı istiyoruz”, “Bisiklet yoluma dokunma” sloganları atıldı.

Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Derneği Başkanı Mustafa Karakuş, Şehit Nevres ve Vasıf Çınar bulvarları ve Urla Neyzen Tevfik Caddesi’ndeki bisiklet yollarının kaldırıldığını, Foça’daki EuroVelo 8 güzergahındakilerinin de kaldırılması için adımlar atıldığını söyledi.

Karakuş, bisikletli ulaşımın çevre dostu, sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent hedefinin önemli parçası olduğunu savundu: “Bu kararlar, kullanıcıların sürece dahil edilmediği, katılımcı mekanizmaların işletilmediği uygulamalardır ve kamuoyunda ciddi bir rahatsızlık yaratmıştır.”