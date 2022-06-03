‘Hiçbir şey bisiklet sürmenin basit hazzıyla karşılaştırılamaz’

ABD başkanlarından John F. Kennedy bisiklet sevgisini bu sözlerle anlatmış. Pedal çevirmenin insana neşe verdiği kuşkusuz ama faydaları bununla sınırlı değil. Doğaya en az karbon salan ve bu özelliğiyle küresel ısınmaya en az katkı yapan ulaşım aracı, sağlıklı ve güvenli bir seçenek olduğu için de öneriliyor.
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