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Yaramazlara biraz batar!

İzmir'de 25 yaşındaki kadın, cezaevinden kaçan kocası tarafından öldürüldü

İzmir’de 25 yaşındaki Melisa Ç, cezaevinden kaçan kocası Hasan Ç. tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya/ Csg Görsel Arşiv

Çeşitli suçlardan hakkında 24 yıl dokuz ay 15 gün hapis cezası verilen Hasan Ç, Afyonkarahisar’daki açık cezaevinden firar etti.


Çaldığı otomobille İzmir’e giden şüpheli, Karşıyaka ilçesi Örnekköy Mahallesi’nde yaşayan eşi Melisa Ç’yi bıçakladı. Ağır yaralanan bir çocuk annesi kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

‘Hırsızlık’, ‘gasp’ gibi 48 ayrı suçtan kaydı bulunan zanlı, Karşıyaka’daki dere yatağında saklanırken yakalandı.

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