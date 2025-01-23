İzmir'de 25 yaşındaki kadın, cezaevinden kaçan kocası tarafından öldürüldü

Saraçhane eylemlerinin devam ettiği günlerde, Vezneciler metrosunda gözaltına alınan yedi gençten altısı için adli kontrol şartı kaldırıldı.

Bir genç savunmasında “Nezarette hasta olduğu için burnu tıkanan ve sprey isteyen bir arkadaşımıza polis biber gazı gösterdi” dedi.