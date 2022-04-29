‘İzmir Soğanı’ bilim dünyasıyla tanıştı

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Dr. öğretim üyesi Ademi Fahri Pirhan, 2015’ten beri üzerinde çalıştıkları ‘İzmir Soğanı’nın bu ay ‘Adansonia’ dergisinde yayımlanan makaleyle bilim dünyasına tanıtıldığını açıkladı.

Fotoğraf: AA

Dünyada 900’e yakın türe sahip soğan (allium) cinsinden Türkiye’de alt türleriyle 213 adet bulunduğunu belirten Pirhan, bunlardan 87’sinin endemik olduğunun altını çizerek, “Keşfettiğimiz Allium İzmirense Pirhan (İzmir Soğanı) türüyle bu sayı 214’e yükseldi ve endemik sayısı da 88 oldu” dedi.

İzmir Soğanı’nın, 2015’te Tarım ve Orman Bakanlığı İzmir ili Karasal Biyolojik Çeşitliliğin Belirlenmesi Projesi kapsamında Tire ilçesindeki Aydın dağlarının en batı ucunda arazi çalışması esnasında farklılığıyla dikkatlerini çektiğini anlatan Pirhan şöyle devam etti: ”Daha sonra üzerinde yaptığımız bilimsel çalışmalar neticesinde bu ay ‘Adansonia’ dergisinde yayınlanarak bilim dünyasına tanıtılmıştır. Bitkinin Türkçe ismini, yayılış gösterdiği il olan İzmir’den yola çıkarak ‘İzmir Soğanı’ olarak adlandırdık.”