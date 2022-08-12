İzmir Kitap Fuarı için hazırlıklar başladı

Yayıncılık sektörünün tüm bileşenlerini bir araya getirmeye hazırlanan İzmir Kitap Fuarı (İZKİTAP), 28 Ekim’de başlıyor.

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde İZFAŞ ve SNS Fuarcılık tarafından düzenlenen İZKİTAP’ta yayınevleri, yazarlar, okurlar, sivil toplum kuruluşları ve yayıncılar bir araya gelecek.

İZKİTAP, yayınevleri ve yazarları İzmirli okurlarla doğrudan buluşturmak, fuar etkinlik programıyla İzmir’in kültür hayatına katkı sağlamak, yayıncılık sektörünü tüm bileşenleri ile bir araya getirip yenilikleri yakından takip etme fırsatı sunmak amacıyla 28 Ekim ile 6 Kasım tarihleri arasında düzenleniyor.